Ime leta po izboru poslušalcev Vala 202 vodja ambulante pro bono Vida Drame Orožim

Ljubljana, 22. decembra - Leto 2022 je po mnenju poslušalcev Vala 202 in kandidatov za Ime leta 2022 najbolj zaznamovala Vida Drame Orožim, vodja ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja pro bono, ki praznuje 20 let svojega delovanja, so sporočili z Radiotelevizije Slovenija (RTVS).