Zaračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za verske objekte buri duhove

pripravil Aleš Kocjan

Ljubljana/Postojna, 4. januarja - V občinah Postojna in Ilirska Bistrica so začeli verskim skupnostim zaračunavati nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za verske objekte. Pri tem se sklicujejo na odločbo ustavnega sodišča in priporočila ministrstva za okolje. V Katoliški cerkvi, največji verski skupnosti pri nas, medtem preučujejo zakonodajo in napovedujejo enoten odgovor.