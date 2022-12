Najboljša športnika Primorske sta Andreja Slokar in Toni Vodišek

Gorica, 22. decembra - Športni novinarji z obeh strani meje na Primorskem so za najboljše športnike v pokrajini razglasili alpsko smučarko Andrejo Slokar, jadralca Tonija Vodiška in nogometaše Kopra. Priznanja so podelili danes v kulturnem domu v Gorici na prireditvi Naš športnik, ki je dočakala 37. izvedbo.