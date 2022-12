Newyorške borze uvodoma v rdečem

New York, 22. decembra - Indeksi na newyorških borzah so se v začetku današnjega trgovanja spustili pod sredine zaključne vrednosti. Kljub danes objavljenim podatkom, da je bila ameriška gospodarska rast v tretjem četrtletju višja od prvotnih izračunov, so vlagatelji še vedno zadržani zaradi bojazni o morebitni svetovni recesiji.