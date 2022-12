Raziskava: Večina mestnih avtobusov vozi preredko

Ljubljana, 26. decembra - Avtobusi na veliki večini povezav v 15 analiziranih slovenskih mestih vozijo preredko glede na potrebe uporabnikov, je pokazala raziskava Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave. Najbolj pogoste avtobusne linije so v Ljubljani, zadovoljive pa so še ureditve v Mariboru, Piranu in Kopru, so sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije.