V Murski Soboti imajo novi mestni svet

Murska Sobota, 22. decembra - V Murski Soboti so novoizvoljeni svetniki mestne občine na ustanovni seji potrdili mandate 26 svetnikom in ugotovitveni sklep o izvolitvi Damjana Anželja za župana. Slednji je pozval k preglednemu delovanju svetnikov in stremljenju k dolgoročnim ciljem, pri čemer morajo biti občani na prvem mestu.