Dvema občinama negativni mnenji računskega sodišča, osem jih je poslovalo delno učinkovito

Ljubljana, 22. decembra - Računsko sodišče je izdalo deset revizijskih poročil, ki se nanašajo na pravilnost in smotrnost poslovanja občin. Pri petih je ugotovilo, da so z namenskimi prejemki poslovale le delno učinkovito, enako velja za tri mestne občine pri porabi sredstev za svetovanja, Cerknemu in Slovenskim Konjicam pa je izreklo negativno mnenje za leto 2020.