Biatlonci bodo v prvem januarskem tednu napolnili Pokljuko

Pokljuka, 22. decembra - Biatlonska karavana se prvič po februarju 2021 in svetovnem prvenstvu vrača na Pokljuko. Od 5. do 8. januarja se bodo tekmovalke in tekmovalci pomerili v obeh sprintih, zasledovanjih ter v mešanih parih in mešanih štafetah. Prizorišče je dva tedna pred tekmo v grobem že urejeno.