Vodja svobodnjakov na Dunaju dosmrtno umaknjen s Twitterja

Dunaj, 22. decembra - Vodji avstrijskih svobodnjakov (FPÖ) na Dunaju Dominiku Neppu so zaradi spodbujanja sovraštva dosmrtno prepovedali dostop do družbenega omrežja Twitter, je danes poročal avstrijski časnik Heute. V enem od nedavnih tvitov je Nepp namreč zapisal, da prebivalcev Spodnje Avstrije ne bodo več zdravili v dunajskih bolnišnicah, saj so te polne migrantov.