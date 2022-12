Robert Lewandowski je prejel nagrado Golden Foot 2022

Monte Carlo, 22. decembra - Nogometni zvezdnik Barcelone Robert Lewandowski je letošnji dobitnik nogometne nagrade zlata noga, Golden Foot 2022. Gre za nagrado nogometnim igralcem, ki izstopajo po svojih športnih dosežkih in po svoji osebnosti. Nagrado lahko podelijo le aktivnim igralcem, starim najmanj 28 let, in jo je mogoče osvojiti zgolj enkrat.