Znani polfinalisti odbojkarskega pokala Slovenije

Ljubljana, 22. decembra - Odigrani so bili še zadnji štirje četrtfinalni obračuni slovenskega odbojkarskega pokala za moške za sezono 2022/23. Na povratnih tekmah sta bila najbolj prepričljiva ACH Volley Ljubljana in Merkur Maribor. Zanimivo je bilo v Kranju, kjer je o zmagovalcu obračuna odločal zlati niz. Tega so dobili gostje Salonit Anhovo.