Ob prelomu leta: Supervolilno leto prineslo zamenjavo na vseh najvišjih položajih v državi

pripravila Maja Oprešnik

Ljubljana, 31. decembra - Leta 2022 se bomo spominjali kot supervolilnega leta, v katerem so državljani kar petkrat, nekateri tudi šestkrat odšli na volišča. Dobili smo nove predsednico republike, sklic DZ, vlado in vodstva slovenskih občin. Izvoljena je bila tudi nova sestava DS, volivci pa so se na referendumih izrekali o uveljaviti treh zakonov.