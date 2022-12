SŠK z obsodbo dejanj patra Rupnika ter pozivom k ločevanju med njimi in njegovim opusom

Ljubljana, 22. decembra - Slovenska škofovska konferenca (SŠK) je danes v skupni izjavi obsodila vsa "čustvena, spolna in duhovna nasilna dejanja ter hudo zlorabo zakramenta sprave" patra Marka Ivana Rupnika. Škofje so poudarili, da so na strani žrtev, in javnost pozvali, naj ločuje med Rupnikovimi "nedopustnimi dejanji" in njegovim "izjemnim duhovno-umetniškim opusom".