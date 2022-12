Inšpektorat za okolje pri imetnikih vodnih dovoljenj zaznal 37 kršitev

Ljubljana, 22. decembra - Inšpektorat RS za okolje in prostor je v posebni akciji nadzorov preverjal, ali imetniki vodnih dovoljenj, ki zagotavljajo oskrbo s pitno vodo, redno merijo odvzete količine vode in izvajajo monitoring podzemnih voda. Ugotovili so 37 kršitev, obenem pa izdali tudi 54 ureditvenih odločb, so pojasnili na inšpektoratu.