Na ministrstvu pozvali k prenehanju uporabe pirotehnike zaradi vpliva na živali

Ljubljana, 22. decembra - Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so pozvali k prenehanju uporabe pirotehnike, saj poleg nevarnosti za človeka, predstavlja tudi nevarnost za živali. Pokanje petard in ostalih pirotehničnih sredstev povzroča živalim stres in celo fizično bolečino, saj večina živali sliši veliko bolje kot ljudje, so sporočili iz ministrstva.