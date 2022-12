Ljubljanska borza dopoldne z rastjo

Ljubljana, 22. decembra - Na Ljubljanski borzi so vlagatelji dopoldne najbolj povpraševali po delnicah Krke in Petrola. Tečaj delnic Krke se je dvignil za 0,22 odstotka, delnice Petrola pa so pri izhodiščni vrednosti. Dražijo se še delnice Cinkarne Celje in Telekoma Slovenije. Indeks SBI TOP pridobiva 0,22 odstotka.