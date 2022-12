Na hitri cesti Bertoki-Koper tri zaporedne prometne nesreče

Koper, 22. decembra - Na hitri cesti Bertoki-Koper so se davi zgodile tri zaporedne prometne nesreče, v katerih so bila udeležena štiri osebna vozila, avtobus in tovorno vozilo. V nesrečah ni bil poškodovan nihče, eno udeleženko pa so zaradi slabosti odpeljali na pregled v Splošno bolnišnico Izola, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Koper.