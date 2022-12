Vladna in sindikalna stran podpisali dogovor o odpravi plačnih nesorazmerij v zdravstvu in socialnem varstvu

Ljubljana, 22. decembra - Vladna stran in predstavniki reprezentativnih sindikatov so popoldne podpisali pred dvema tednoma parafiran sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev v zdravstvu in socialnem varstvu. Dogovor večini zaposlenih, ki so predmet sporazuma, v prihodnjem letu prinaša dvig plač v višini od enega do pet plačnih razredov. Višje bodo tudi zdravniške plače.