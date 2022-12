V 70 letih novoletna turneja polna vrhuncev, padcev, zanimivosti

pripravila Zala Zaletel

Ljubljana, 26. decembra - Novoletna turneja v smučarskih skokih bo letos doživela že 71. izvedbo, v dosedanjih 70 letih pa so jo zaznamovali številni posebni trenutki. Med mejniki, ki so jih zbrali organizatorji - od prvega pokra zmag, izenačenja, do odpovedi -, so bili tudi manj veseli trenutki, ki so zaznamovali tradicionalno nemško-avstrijsko tekmovanje štirih prizorišč.