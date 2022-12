Snežne razmere v visokogorju

Po daljšem obdobju brez padavin se je snežna odeja sesedla in ponekod ojužila, predvsem v sredogorju in v nižjih hribih pa se je stalila. Odjuga je bila izrazitejša v južnih gorstvih in hribovjih, ki so bili pod vplivom vlažne in tople oblačnosti ter jugozahodnega vetra. V sredogorju je sneg marsikje dobro predelan in razmeroma stabilen, snežna odeja je mokra, ponekod je vrhnja plast zamrznila. V visokogorju se še vedno najdejo področja manj preobraženega snega, zaradi segrevanja in ohlajanja snežne odeje je ponekod nastala skorja in bolj pomrznjena področja. Veliko zametov je na različno orientiranih pobočjih, vetru izpostavljene lege pa so precej spihane. Višina snežne odeje je precej neizenačena. Strma pobočja so se ponekod splazila in na njih snega skoraj ni, nižje ležeče planote pa so lahko zasnežene.

Danes bo v večjem delu naših gora delno jasno z občasno povečano srednjo oblačnostjo. Nizka oblačnost bo vztrajala južneje od grebena Bohinjskih gorah in ponekod v zahodnih Julijcih, visokogorje pa bo nad to oblačnostjo. Pihal bo šibak do zmeren veter zahodnih smeri. Razmeroma toplo bo. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 3, na 2500 m okoli -1 stopinje Celzija. Jutri bo v sredogorju zahodnih in južnih Julijskih Alp oblačno in megleno, višje pa delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, baza oblakov bo nad vrhovi. Pihal bo večinoma zmeren veter zahodnih smeri. Sredi dneva bo temperatura na 1500 metrih okoli 5, na 2500 m pa okoli 0 stopinj Celzija. Tudi ob koncu tedna bo suho in razmeroma toplo. Zahodna do jugozahodna situacija bo vztrajala. Več jasnine bo v visokogorju in v gorstvih na severu.

Sneg se bo še naprej počasi sesedal in ponekod v sredogorju tudi talil. Ponoči bo snežna odeja marsikje pomrznila in se čez dan ojužila. Z dovolj strmih pobočjih in sten bodo možni posamezni plazovi bolj mokrega snega. Temperaturne razmere se ne bodo dosti spreminjale, zato bodo spremembe v snežni odeji počasne. Previdnost bo potrebna v visokogorju, kjer bodo še vedno možni kložasti snežni plazovi. Povečale se bodo tudi poledenele površine, zato bo tudi nevarnost zdrsa večja.