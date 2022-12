Ljubljana, 22. decembra - Začel se je 7. Simpozij slovenskih raziskovalcev v tujini, ki ga Društvo VTIS pripravlja skupaj z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Z dogodkom želijo vzpostaviti in utrditi vezi med slovenskimi raziskovalci v tujini in profesorji ter med raziskovalci in študenti v Sloveniji, z dolgoročnim namenom sodelovanja in deljenja dobrih praks.