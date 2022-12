Vzrok požara v mariborski industrijski coni še ni znan, škode za 300.000 evrov

Maribor, 22. decembra - Mariborski kriminalisti so opravili ogled kraja sredinega nočnega požara v industrijskem objektu na Preradovičevi ulici, a za zdaj še ugotavljajo vzrok za izbruh požara. Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Maribor, po prvih zbranih obvestilih in nestrokovni oceni materialna škoda znaša več kot 300.000 evrov.