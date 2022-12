Naziv Naj blok v Ljubljani stanovalcem na Rašiški ulici 1

Ljubljana, 22. decembra - Mestna občina Ljubljana (Mol) je razglasila Naj blok v Ljubljani za leto 2021. Naziv so prejeli stanovalci bloka na Rašiški ulici 1, ki so ob tem poleg plakete in zastave Naj blok prejeli še 20 sadik vrtnic Ljubljana in ugodnejšo ponudbo elektrike za skupne prostore Energetike Ljubljana za obdobje enega leta, so sporočili iz Mola.