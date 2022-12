Sindikat KSS nasprotuje prezaposlitvi delavcev režijskega obrata MOM v Nigrad

Maribor, 22. decembra - Na mariborski občini nameravajo urejanje zelenih površin, za katere trenutno skrbijo delavci Snage, Nigrada in občinskega režijskega obrata, združiti pod eno streho, zato so se odločili z novim letom na Nigrad prezaposliti sedem delavcev Snage in pet delavcev režijskega obrata. Temu pa nasprotujejo v Konfederaciji slovenskih sindikatov (KSS).