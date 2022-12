Urejanje hrastniške obrtno-industrijske cone poteka po načrtih

Hrastnik, 24. decembra - Urejanje hrastniške obrtno-industrijske cone, kjer bosta po zaključku del dejavnosti širili Steklarna Hrastnik in Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik, poteka po načrtih. Na občini pričakujejo, da bodo dela zaključena do prihodnje jeseni. Njihova vrednost znaša 4,5 milijona evrov, pri čemer bosta 3,3 milijona evrov prispevali EU in država.