Roman Josi najboljši strelec Nashville Predators vseh časov

Josi je v NHL zbral vsega skupaj 567 točk (147 golov, 420 asistenc) na 791 tekmah in je prehitel Davida Legwanda, ki jih je pred njim zbral 566 (210 golov, 356 podaj) na 956 tekmah z Nashvillom.

"To je vsekakor velika čast," je dejal Josi. "Mislim, da je to nekaj, o čemer si nisem upal niti sanjal, ko sem začel svojo pot v NHL."

Juuse Saros je zbral 37 obramb, Juuso Parssinen pa je zagotovil dve asistenci za Predators, ki so po šestih zaporednih porazih dvakrat zmagali.

Mestni tekmec Anžeta Kopitarja in Los Angeles Kings, zasedba Anaheim Ducks, je izgubil še drugič po vrsti. Matt Boldy je dosegel gol in dve podaji, Minnesota Wild pa je v sredo v Honda Centru zmagala na svoji šesti zaporedni tekmi s 4:1 proti povsem razglašenim račkom. Ti so na 34 tekmah zgolj devetkrat zmagali ter so s Chicagom, ki ima dve zmagi manj, na repu razvrstitve zahodne konference NHL.

Še en neposredni tekmec kraljev iz pacifiške skupine, kanadska zasedba Edmonton Oilers, je v sredo v gosteh v American Airlines Centru premagala vodilno ekipo zahoda Dallas Stars s 6:3.

Mattias Janmark je dosegel dva zadetka in podajo, Ryan Nugent-Hopkins je dosegel gol in dve podaji, Connor McDavid je z golom podaljšal svoj niz točk na 14 tekem. McDavid ima na vrhu razpredelnice najboljših strelcev lige 65 točk, ima deset več od njegovega ekipnega kolega iz Edmontona Leona Draisaitla na drugem mestu seznama.

Michael Rasmussen je dosegel dva zadetka in dve podaji, Detroit Red Wings pa so v sredo v gosteh v Little Caesars Areni premagali Tampa Bay Lightning s 7:4. Rdeča krila niso zmagala že vse od 6. decembra, ko so prav tako s 4:2 ugnali zasedbo iz Tampa Baya.

Mark Stone je dvakrat zadel v tretji tretjini in pomagal Vegas Golden Knights prekiniti domačo sušo in nadaljevati svojo prevlado nad Arizona Coyotes z zmago 5:2 v sredo zvečer. Vitezi so doma izgubili šest od prejšnjih sedmih tekem.

Hokejisti iz Las Vegasa so s 47 točkami na vrhu tihomorske skupine in razvrstitve zahoda. Kralji, ki bodo konec tedna gostili Arizono, imajo na drugem mestu skupine šest točk manj.

Hokejisti zasedbe Florida Panthers so doma izgubili proti New Jersey Devils z 2:4.

Aktualni prvaki Colorado Avalanche so na domačem ledu po podaljšku z 2:1 ugnali Montreal Canadiens. Odločilni zadetek je v drugi minuti podaljška prispeval Mikko Rantanen.