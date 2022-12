Ameriška filmska akademija objavila ožji seznam kandidatov za mednarodnega oskarja

Los Angeles, 22. decembra - Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti je v sredo objavila ožji seznam kandidatov za nagrado oskar v kategorijah mednarodni celovečerni film, dokumentarni celovečerni in kratki film in še nekaterih drugih. Nominiranci za zlate kipce bodo znani 24. januarja. 95. podelitev oskarjev bo predvidoma 12. marca 2023.