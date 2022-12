Newyorške borze končale v zelenem

New York, 21. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. V predprazničnem trgovanju so se vlagatelji pozitivno odzvali na nekatera spodbudna poročila podjetij pa tudi na opazno novembrsko zvišanje kazalnika potrošniškega zaupanja newyorške organizacije Conference Board, kar bi lahko bil dober obet za praznično nakupovalno sezono.