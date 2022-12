Nika Križnar in Anže Lanišek v Planici do državnih naslovov

Planica, 21. decembra - Nika Križnar (Žiri) in Anže Lanišek (Mengeš) sta na državnem prvenstvu v smučarskih skokih v Planici postala nova državna prvaka. Skakalci so se na Bloudkovi velikanki pomerili še na ekipni tekmi, kjer so člani kranjskega Triglava v postavi Žiga Jelar, Domen in Peter Prevc ter Mark Hafnar ubranili lansko zmago.