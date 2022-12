Maribor, 21. decembra - Odbojkarice Nova KBM Branika so tudi na povratni tekmi 1/16 finala pokala Cev premagale finski Pölkky Kuusamo. Domačo tekmo so dobile s 3:0 (21, 13, 24) in se prebile med 16 najboljših v tem tekmovanju.