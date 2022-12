Zaradi korupcijskega škandala začasno suspendirali vodjo sindikata ITUC

Rim/Bruselj, 21. decembra - Mednarodna konfederacija sindikatov (ITUC) je zaradi domnevne vpletenosti v korupcijski škandal v Evropskem parlamentu danes začasno suspendirala svojega generalnega sekretarja. Luco Visentinija so suspendirali do 11. marca, ko bodo zadevo znova obravnavali, so sporočili. Dodali so, da odločitev "nikakor ne pomeni domneve o njegovi krivdi".