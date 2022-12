Združenje zdravnikov družinske medicine s predlogi rešitev za primarno zdravstvo

Ljubljana, 21. decembra - V Združenju zdravnikov družinske medicine so oblikovali nabor ukrepov za reševanje težav, ki primarno zdravstvo pestijo zaradi pomanjkanja zdravnikov. Med drugim predlagajo prenos kompetenc in pooblastil na druge sodelavce v timu ter štipendije za študente, ki se zavežejo, da bodo določeno število let po specializaciji delali v javnem zdravstvu.