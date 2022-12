Vrhovno sodišče odločilo o pritožbi na izide referendumov, po neuradnih podatkih jo je zavrnilo

Ljubljana, 21. decembra - Vrhovno sodišče je odločilo o edini pritožbi v zvezi z izidom referendumov o zakonih o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), o vladi in o dolgotrajni oskrbi. Kot so zapisali, pa bodo več o vsebini lahko sporočili, ko bo odločba vročena strankam v postopku. Po neuradnih informacijah so sodniki pritožbo zavrgli, ker da je prišla prepozno.