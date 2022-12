V pogovoru o kemikalijah poudarili, naj bodo potrošniki pri nakupovanju živil racionalni

Ljubljana, 21. decembra - V spletnem pogovoru o kemikalijah v okolju in telesu, ki ga je pripravila STA, so sogovorniki poudarili, da so te povsod okrog nas, tudi v hrani. Vpliv hrane, ki jo jemo danes, pa bo viden čez tri generacije. Opozorili so, da morajo biti potrošniki bolj racionalni pri porabi in nakupovanju živil ter posegati po lokalnih in sezonskih živilih.