V arheološkem muzeju v Ferrari razstava o etruščanski Spini

Bologna, 24. decembra - Nacionalni arheološki muzej v italijanski Ferrari do 23. aprila gosti razstavo z naslovom Spina etrusca. Un grande porto nel Mediterraneo (Etruščanska Spina. Veliko pristanišče v Sredozemlju). Razstavo so pripravili ob stoletnici odkritja etruščanskega mesta v delti reke Pad. Tega so odkrili med dekontaminacijskimi deli v laguni.