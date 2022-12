Študentski energetski klub želi študentom nuditi možnost za spoznavanje področja še pred koncem študija

Ljubljana, 21. decembra - Na fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani je vzniknila ideja po oblikovanju Študentskega energetskega kluba, ki bi povezal študente različnih smeri. Tako v svoje vrste vabijo študente z različnih fakultet, od pravne in ekonomske fakultete do fakultete za družbene vede. Namen kluba je spodbuditi študente, da so aktivni že med študijem.