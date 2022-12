Ljubljanska borza: SBI TOP z rastjo

Ljubljana, 21. decembra - Na Ljubljanski borzi se je indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP povzpel za 0,62 odstotka. Skupni promet je dosegel 802.735 evrov, pri čemer so bile najprometnejše delnice NLB. Vse delnice v prvi kotaciji so se podražile, razen delnic Telekoma, ki so se pocenile za 0,84 odstotka.