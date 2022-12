V letu 2022 sedem dvoranskih atletskih mitingov za zlato ligo

Monte Carlo, 21. decembra - V letu 2022 bo na sporedu 54 dvoranskih atletskih mitingov, od tega sedem najvišje kakovostne ravni, je danes sporočila Svetovna atletika (WA). Mitingi zlate lige bodo med 27. januarjem in 25. februarjem prihodnje leto gostili nemški Karlsruhe, ameriška Boston in New York, poljski Torun, francoski Lievin, španski Madrid in angleški Birmingham.