Pahor vojakom: Ste ponosni dediči vojske, ki je ubranila našo samostojnost in neodvisnost

Vrhnika, 21. decembra - Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor se je danes v Vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki uradno poslovil od pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. "Ste ponosni dediči vojske, ki je ubranila našo samostojnost in neodvisnost, in imel sem to čast, da sem bil vaš vrhovni poveljnik," je dejal v govoru.