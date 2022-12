Danes prvi del pomoči gospodarstvu zaradi visokih cen energentov

Ljubljana, 21. decembra - V skladu z zakonom za pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina bo danes izplačan prvi del pomoči, to je za obdobje od junija do septembra. Kot so sporočili iz agencije Spirit Slovenija in gospodarskega ministrstva, bo 1130 upravičencev prejelo skupno 40 milijonov evrov. Naslednje izplačilo bo marca.