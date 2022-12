Arso pri nadzoru nepremičnih virov onesnaževanja zaznal 14 kršitev

Ljubljana, 21. decembra - Agencija RS za okolje in prostor (Arso) je v nadzoru 31 upravljavcev naprav, ki povzročajo emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja za leti 2020 in 2021, v 14 primerih zaznala kršitve, v 12 primerih pa postopek še ni končan. Izdali so devet inšpekcijskih odločb.