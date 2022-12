Zveza bibliotekarskih društev bo podelila Čopove nagrade

Ljubljana, 21. decembra - Zveza bibliotekarskih društev Slovenije bo danes ob 19. uri v Narodni in univerzitetni knjižnici podelila Čopove nagrade, najvišje državne nagrade za izjemne uspehe na področju knjižničarstva. Letošnji prejemnici Čopove diplome sta Violetta Bottazzo in Marina Hrs, prejemnik Čopovega priznanja pa je Miro Tržan, so sporočili iz zveze.