Ljubljana, 21. decembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je ponekod po državi zmanjšana vidljivost. Svetujejo previdno vožnjo. Cesta čez prelaz Črnivec je ponovno odprta in normalno prevozna. Cesta Moravče-Čatež-Trebnje bo med Trnjem in Čatežem zaprta do četrtka. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna za osebna vozila z verigami.