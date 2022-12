V Laškem podpisali pogodbo za komunalni projekt v porečju Savinje

Laško, 21. decembra - Laški župan Franc Zdolšek, direktorica podjetja AGM Maja Gerčar Špitalar in direktor podjetja Hidroplanum Matej Solina so danes v Laškem podpisali pogodbo za izvedbo prve faze odvajanja in čiščenja komunalnih voda v porečju Savinje v laški občini. Kot je povedal Zdolšek, je celoten projekt, ki vključuje tudi drugo fazo, vreden 4,2 milijona evrov.