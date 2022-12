Vrhovno sodišče bo o pravočasnosti in vsebini edine pritožbe na izide referendumov odločalo v nadaljnjem postopku

Ljubljana, 21. decembra - Vrhovno sodišče je sporočilo, da je v zvezi z izidom referendumov o zakonih o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), o vladi in o dolgotrajni oskrbi prejelo eno pritožbo, pri čemer se ni opredeljevalo do pravočasnosti ali vsebine vložene vloge. O teh vprašanjih bo sodišče odločalo v nadaljnjem postopku, so zapisali v sporočilu za javnost.