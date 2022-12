V ZDA letos zasegli dovolj fentanila za smrt vseh Američanov

Springfield, 21. decembra - V ZDA so letos zasegli 379 milijonov potencialno smrtonosnih odmerkov droge fentanil, kar je dvakrat več kot lani in dovolj za smrt vseh Američanov, je sporočila zvezna agencija za boj proti drogam (DEA). Fentanil, ki je podoben heroinu, a precej močnejši, njegova proizvodnja pa je bistveno cenejša in hitrejša, v ZDA sicer večinoma pride iz Mehike.