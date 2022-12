Industrijski proizvodi pri proizvajalcih novembra dražji

Ljubljana, 21. decembra - Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so se novembra na mesečni ravni zvišale za 0,2 odstotka, na letni ravni pa za 19,7 odstotka. Na mesečni ravni so se najbolj znižale cene v oskrbi z električno energijo, na letni ravni pa so statistiki v tej dejavnosti zaznali največje podražitve.