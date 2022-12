V Moderni galeriji razstavo posvetili ohranjanju del moderne in sodobne umetnosti

Ljubljana, 22. decembra - V Moderni galeriji bodo drevi v sklopu 15. konservatorsko-restavratorske transverzale odprli razstavo Od blizu: Ohranjanje, varovanje in konserviranje-restavriranje del moderne in sodobne umetnosti. Kot so zapisali v galeriji, pri konserviranju-restavriranju umetnin, zlasti modernih in sodobnih, ni rutine.