Nike v drugem četrtletju presegel pričakovanja

New York, 21. decembra - Ameriški proizvajalec športne opreme Nike je v drugem četrtletju poslovnega leta, od septembra do novembra, presegel pričakovanja analitikov. Ustvaril je 1,33 milijarde dolarjev dobička, kar je enako kot v primerljivem obdobju lani, medtem ko so prihodki poskočili za 17 odstotkov na 13,3 milijarde dolarjev.