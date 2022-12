V januarju onemogočen vpogled v register kmetijskih gospodarstev

Ljubljana, 21. decembra - Aplikacija za vodenje registra kmetijskih gospodarstev v času od 30. decembra do predvidoma 20. januarja ne bo delovala. V tem času bodo opravili nekatere prilagoditve, na upravnih enotah pa ne bo mogoče spreminjati podatkov v registru kmetijskih gospodarstev, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.